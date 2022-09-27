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- Alanya’da mezarlık duvarına Kılıçdaroğlu’nun silüeti basıldı
Alanya’da mezarlık duvarına Kılıçdaroğlu’nun silüeti basıldı
Mezarlık duvarına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu’nun silüeti ve “Seninleyiz Kılıçdaroğlu” yazılı şablon baskı yapıldı. Olayla ilgili polisin araştırması sürüyor.
- 27.09.2022 - 09:06
- Güncelleme : 27.09.2022 - 09:40
Antalya’nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi’nde bulunan Hacıbaba Mezarlığı’nın duvarına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun silüeti basıldı.
Silüetin yanına da “Seninleyiz Kılıçdaroğlu” yazısı yazıldı.
Güvenlik kameraları incelemeye alındı
Durum Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilirken, ekipler olayla ilgili incelemede bulundu.
İHA’nın haberine göre bölgede bulunan güvenlik kameraları da incelenmeye alındı.