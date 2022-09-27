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    Alanya’da mezarlık duvarına Kılıçdaroğlu’nun silüeti basıldı

    Mezarlık duvarına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu’nun silüeti ve “Seninleyiz Kılıçdaroğlu” yazılı şablon baskı yapıldı. Olayla ilgili polisin araştırması sürüyor.
    • 27.09.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 09:40
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    Alanya’da mezarlık duvarına Kılıçdaroğlu’nun silüeti basıldı

    Antalya’nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi’nde bulunan Hacıbaba Mezarlığı’nın duvarına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun silüeti basıldı.

    Silüetin yanına da “Seninleyiz Kılıçdaroğlu” yazısı yazıldı.

    Güvenlik kameraları incelemeye alındı

    Durum Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilirken, ekipler olayla ilgili incelemede bulundu.

    İHA’nın haberine göre bölgede bulunan güvenlik kameraları da incelenmeye alındı.

    Alanya’da mezarlık duvarına Kılıçdaroğlu’nun silüeti basıldı #1

    Alanya’da mezarlık duvarına Kılıçdaroğlu’nun silüeti basıldı #2

    Alanya’da mezarlık duvarına Kılıçdaroğlu’nun silüeti basıldı #3

    Alanya’da mezarlık duvarına Kılıçdaroğlu’nun silüeti basıldı #4


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