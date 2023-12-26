Alanya'da tır kamyona çarptı: Yol manav tezgahına döndü Tırın çarptığı kamyon hurdaya döndüğü kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kasada bulunan mandalinalar ise yola savruldu.

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İHA

Alanya-Manavgat yolunda korkunç bir kaza meydana geldi.

Alanya istikametinden Manavgat istikametine giden Gürcan Soner Dalkıran’ın kullandığı tır, Kızılağaç ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Erbey’in kullandığı kamyona arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, trafik ekibi sevk edildi.

Tır sürücüsü uyuyakaldı

Kurtarma ve sağlık ekipleri tarafından hurdaya dönen tır içerisinden çıkarılan tır sürücüsü ve arkadan çarptığı kamyonun sürücüsü, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı kontrolün ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Öte yandan, kırmızı ışıkta beklediğini belirten kamyon sürücüsü, tırın arkadan kendi aracına çarptığını, büyük ihtimalle kazanın tır sürücüsünün direksiyon başında uyumasından kaynaklandığını söyledi.

Mandalinalar yola savruldu

Çarpmanın şiddetiyle kamyonun kasasında bulunan mandalinalar yola savrulurken, Kızılağaç kavşağında Alanya-Manavgat istikametine kapanan yol, kamyonun yolun sağ şeridine çekilmesinin ardından açıldı.

Yaklaşık 3 saat boyunca yolda trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Tırın yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin yolu temizlemelerinin ardından trafik akışı normale döndü.

Yolda aydınlatma olmaması kazalara davetiye çıkarıyor

Kaza yapan kamyon ve tırın Mersin’den Antalya’ya geldikleri, kamyonun mandalina, tırın ise bakliyat taşıdığı bildirildi.

Antalya-Alanya D-400 karayolunda Serik ve Alanya arasında kalan Manavgat sınırlarında yol aydınlatmasının olmamasının kazaların en önemli nedeni olduğu belirtildi. Aydınlatma olmaması nedeniyle özellikle trafik lambalarının olduğu kavşaklarda sık sık ölümlü ve yaralamalı kazalar yaşanıyor.

2 gün önce Aşağı Işıklar kavşağında otomobilin motosikletle çarpışması, aydınlatma olmaması nedeniyle arkadan gelen araçların yerde yatan motosiklet sürücüsünü görmeyerek üzerinden geçmesi sonucu ölümlü kaza yaşanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)