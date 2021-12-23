Alanya’da Ukrayna uyruklu yolcu, otobüs şoförünü darbetti

Halk otobüsü şoförünü demir çubukla döven Ukrayna uyruklu yolca, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Adliye önüne aracı ile gelen otobüs şoförü ise “Adalet istiyorum” dedi.

Antalya’nın Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde 21 Aralık Salı günü saat 22.00 sıralarında halk otobüsü şoförü Hayrettin B., yolcu olarak bulunan Ukrayna uyruklu H.I., tarafından demir çubuk ile darberildi.

Darp sonrası yaralanan şoför hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde olayın şüphelisi Ukrayna uyruklu H.I. (36), bugün yakalanarak gözaltına alındı.

POLİS, ETTEN DUVAR ÖRDÜ

Şahıs, geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesine çıkarıldı.

Ukraynalı saldırganın adliyeye çıkarılacağını duyan Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı ve 50’ye yakın halk otobüsü şoförü adliye önüne gelerek basın açıklaması yaptı.

Polis ekipleri, herhangi bir arbede yaşanmaması adına adliye önünde adeta etten duvar ordu.

DAYAK YİYEN ŞOFÖR DE GELDİ

Adliye önüne bir süre sonra ise darbedilen otobüs şoförü Hayrettin B. de geldi.

Aracının içerisinden açıklama yapan Hayrettin B.’nin aldığı darbelerden dolayı konuşmakta güçlük çektiği görüldü.

Hayrettin B., “Adalete güveniyorum. Olay ile ilgili bir şey hatırlamıyorum. Adalet yerini bulsun.” dedi.

“ISSIZ YERLER İÇİN DENETİM İSTİYORUZ”

Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı, “Hayrettin arkadaşımız, 101 nolu hatta fakülteye çalışıyor. Darbeden şahıs, yolda biniyor. Araç fakülte yoluna döndüğünde beni Mahmutlar'a götüreceksin diyor ve darbediyor. Olay bundan ibaret. Yetkililerden denetim istiyoruz özellikle akşamları ıssız yerlerde.” diye konuştu.

“ARKADAŞIMIZ YALNIZ DEĞİL”

Adliye önüne gelerek Hayrettin B.’ye destek olan şoför arkadaşı, “Arkadaşımız yalnız değil. Şoförler olarak herkese iyi niyetli davranıyoruz ama karşılığı alamıyoruz. En fazla Mahmutlar’da oluyor. Mahmutlar yabancılaştı.” şeklinde konuştu.