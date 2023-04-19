Alanya’daki bir ilkokulda veliye şiddet iddiası Bir baba, çocuğunun eğitim gördüğü ilkokulunun müdür vekili ile birbirine girdi. Çıkan tartışmanın ardından demir çubukla darbedildiğini öne süren baba, hem polise hem Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Eğitim yuvasında şiddetin başrollerinde bu kez müdür vekili ve veli var...

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir ilkokulda eğitim gören oğlunun sınıfını değiştirmek isteyen baba Ahmet Bayar, okula gitti.

Ancak velinin bu talebi kabul görmedi.

Vazoyu fırlatınca, müdür vekili karşılık verdi

Bunun üzerine Bayar ile okul müdür vekili E.B. arasında müdür odasında tartışma çıktı.

İddiaya göre Ahmet Bayar, tartıştığı müdür vekili E.B.'ye vazo, E.B. ise masasının üzerindeki bir cismi Bayar'a fırlattı.

Cismin başına isabet etmesi sonucu yaralanan Bayar'a yine iddiaya göre E.B., demir çubukla saldırdı.

İnceleme başlatıldı

Bayar, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Ahmet Bayar, müdür vekili E.B. hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de şikayette bulundu.

Polis ve Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

"Hiç kimse arayıp haber vermedi"

Diğer yandan Ahmet Bayar'ın eşi Süreyya Bayar, olay sonrasında kısa bir cep telefonu görüntüsü kaydetti.

Görüntülerle olayı anlatan Süreyya Bayar, şunları söyledi:

Salı günü sabah eşim çocuğu okula bıraktıktan sonra çocuk merdivenden kayıp düşüyor. Çocuğun burnunun üstünde yaralar oluşuyor. Öğretmeni ne olduğunu sorunca, düştüğünü söylüyor. Ancak okuldan hiç kimse bizi arayıp bilgi vermedi. Çocuk 12.00'de okuldan geldiği zaman gözleri kapanmış, yüzü mosmor bir haldeydi. Hemen ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürdük. Acilde yapılan müdahalenin ardından doktor burnunun kırıldığını söyledi.

"Bir eğitim yuvasında bunlar olamaz"

Doktor neden geç kalındığını sordu. Yüzü ödem tuttuğu için ameliyata alınamayacağını söyledi. Yarın tekrar hastaneye götüreceğim. Ödem indikten sonra ameliyat olacak. Dün hastaneden sonra müdür vekili ile görüşmeye gittik. Müdür vekili konuyla ilgili hiçbir şey yapamayacağını söyledi. Biz de bu şekilde güvenemeyeceğimizi ve çocuğu okula gönderemeyeceğimizi söyledik. Bize haksızlık yapıldığını ifade ettik. Sonrasında eşimi demir sopayla darbetti. Bir eğitim yuvasında bunlar olamaz.

"O suç unsurunun orada ne işi var?"

"Çocuğumuzun sağlığından endişe ettik. Böyle ciddi bir konuda bize haber verilmemesi nedeniyle güvenemeyeceğimizi söyledik. Hatalarını kabullenmiyorlar” diyen Ahmet Bayar da, şöyle konuştu:

Benim 3 çocuğum da o okulda okuyor. 11 yıldır o okula gidip geliyordum. Kötü bir niyetim olsaydı, hazırlıklı giderdim. Üzerimde herhangi bir suç unsuru yok. Biz konuşmaya, çözüm bulmaya gittik. Öfkelendim. 'Devlet memurusunuz. Bize haber verilmemesi nasıl bir beyinsizlik' dedim. Hiç beklemediğim bir anda yarım metre uzunluğunda bir demir çıkardı. Bana demirle vurdu. Ben o an şok oldum, çöktüm. Kafama da vurmaya başladı. O suç unsurunun orada ne işi var? Öğretmenler için mi var? Yoksa bizim gibi çocuğunun hakkını arayan ailelere de mi baskı yapılıyor?

"Okuldaki bu çürüklerin ayıklanması lazım"