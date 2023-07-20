Alanya’daki ormanlık alanda yangın çıktı Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

AA Hava sıcaklıklarının dayanılmaz noktaya ulaştığı şu günlerde, ormanlar için tehlike çanları çalıyor. Bir yangın başlıyor, diğeri bitiyor. Alanya'da yangın Ciğerimizi yakan haber bu kez Antalya’nın Alanya ilçesinden geldi. İlçenin yerleşim yerine yakın ormanlık alanında yangın çıktı. Tepe Mahallesi'nde ormanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler müdahale ediyor Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 5 arazöz, 3 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 2 uçak ve 2 helikopter ile müdahale edildiği öğrenildi.