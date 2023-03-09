Alevler yükseldi! Ankara’da 4 katlı metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu

Başkent'te sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.
Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi, Kızılırmak Caddesi’nde bulunan ve kullanılmayan 4 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yayılmadan söndürüldü
Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bitişiğinde bulunan binalara sıçramadan söndürüldü.
Boş binanın daha önceden lise olarak kullanıldığı belirtilirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
"Büyük ihtimal hırsızlıktan dolayı yangın çıktı"
Yangının ilk dakikalarına şahit olan çevre esnaflarından Cengiz Yıldız, şu ifadeleri kullandı:
Birden oldu. 10 dakika içinde yangın büyüdü. 2 senedir boş bir bina. Nasıl yanar anlamadık. Büyük ihtimal hırsızlıktan dolayı yangın çıktı. Yangın çıktığında dükkanın önündeydik. İtfaiyeyi aradık 15 dakika içinde geldiler.