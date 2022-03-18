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Aleyna Ağgül davası ertelendi

Aleyna Ağgül davası ertelendi

Iğdır'da 30 Eylül 2021 gecesi cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın’ın yargılanmasına başlandı.