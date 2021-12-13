Ali Kırca'ya hırsızlık şoku

ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın, Beşiktaş'ta bulunan evine hırsız girdi. Gündüz vakti eve giren hırsız bir bilgisayar, 2 tablet ve bir tarihi kılıç alarak kaçtı.