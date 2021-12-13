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Ali Kırca'ya hırsızlık şoku
ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın, Beşiktaş'ta bulunan evine hırsız girdi. Gündüz vakti eve giren hırsız bir bilgisayar, 2 tablet ve bir tarihi kılıç alarak kaçtı.
- DHA
- 13.12.2021 - 15:56
- Güncelleme : 13.12.2021 - 16:11
Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca, hırsızlık şokuyla sarsıldı.
Kırca'nın Kuruçeşme'deki evine hırsız girdi.
Evde kimsenin olmadığı geçen cuma günü sabah saatlerinde evin camından içeri giren hırsız; 1 bilgisayar, 2 tablet ve tarihi bir kılıcı alarak kaçtı.
EKİPLER EVDE İNCELEME YAPTI
Ali Kırca'nın oğlunun iki gün sonra haber vermesiyle Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaptı.
Evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de detaylı araştırma yaparak delilleri topladı.
YURT DIŞINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Evde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ali Kırca'nın, yurt dışında olduğu ve yurda döndüğü zaman ifadesini vereceği öğrenildi.