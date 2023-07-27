Ali Yerlikaya duyurdu: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı Ülkelerinden kaçan göçmenlerin organizatörlüğünü yapan şüphelilere yönelik 3 ilde operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Kolluk kuvvetleri, ne kaçak göçmenlere ne de onları Avrupa hayali ile yola çıkaranlara göz açtırmıyor.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yine operasyondaydı.

İstanbul merkezli Edirne ve Tekirdağ'da eş zamanlı baskınlar yapıldı.

30'u tutuklandı

Teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Organizatörlerden 30'u tutuklandı, 2'si hakkında da adli kontrol kararı verildi.

'Nefes aldırmayacağız'

Başarılı operasyonlara ilişkin bilgiler paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Operasyonları düzenleyen emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamakta kararlıyız.” dedi.