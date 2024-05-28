Aliağa Limanı'nda 40 ton kaçak akaryakıta el konuldu Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Aliağa Limanı'nda 40 metrik ton fuel oil cinsi kaçak akaryakıt ele geçirildi.

AA & Ensonhaber

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince, denizlerde kaçakçılığı önlemeye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan risk analizi sonucunda, İzmir Aliağa Limanı'na gelen bir kuru yük gemisi takibe alındı.

40 tonluk kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şüphe üzerine ölçüm sistemine yönlendirilen gemide, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan beyan harici 40 metrik ton fuel oil cinsi kaçak akaryakıt tespit edildi.

Piyasa değeri 1,5 milyon lira

Ele geçirilen kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 1 milyon 500 bin lira olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.