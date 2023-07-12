Aliağa'yı küle çeviren yangın kaynak kıvılcımından çıktı İzmir'in Aliğa ilçesinde yaşanan yangının ardından açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Aliağa'daki yangın bir vatandaşımızın dikkatsizliği ile çıktı. Vatandaş bahçede kaynak yaparken, sıçrayan bir kıvılcımdan dolayı yangın çıkıyor” dedi.

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İHA

Yaz sıcaklarıyla birlikte yangın korkuları da başladı.

Bu kez de yangının adresi İzmir oldu.

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde dün saat 13.30'da orman yangını çıktı.

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçesinde çıkan orman yangınları tamamen söndürüldü.

Menderes’te 270 ve Aliağa’da ise 120 olmak üzere toplam 390 hektar alanın zarar gördüğü yangınlarda, alevlerin sıçradığı 4 evden 2’i tamamen yandı.

4 personel hastaneye kaldırıldı

Menderes'teki yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 personel, yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

1 kişi hayatını kaybetti

Yaralanan personelden 34 yaşındaki arazöz şoförü Mustafa Gürpınar hayatını kaybetti.

Öte yandan 2 personelin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 1 personelin de tedavisine serviste devam edildiği öğrenildi.

Yangın kaynak yaparken çıktı

OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangının bir kişinin bahçede kaynak yaparken, sıçrayan kıvılcımdan dolayı çıktığını ifade etti.

"Bir kıvılcımdan dolayı yangın çıkıyor"

Söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlandığı İzmir yangınları hakkında değerlendirmelerde bulunan OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey, şunları söyledi:

Meteoroloji, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ila 10 üzerinde seyretmesinin beklediğini duyurdu. Tabii bu durum ise orman yangınları riskini de beraberinde getiriyor.



Bizler Orman Genel Müdürlüğü olarak ekiplerimizi seferber haline getirdik. Tabi yangının çıkmaması, yangının söndürülmesinden daha kolaydır. Ormanlar yangınlarının yüzde 90 insan kaynaklıdır. Dün Menderes ve Aliağa'da yangın vardı. Aliağa'daki yangın bir vatandaşımızın dikkatsizliği ile çıktı.



Vatandaş, bahçede kaynak yaparken, sıçrayan bir kıvılcımdan dolayı yangın çıkıyor. Yani en ufak ihmal, dikkatsizlik ve kıvılcım anında büyük bir yangına neden oluyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını istiyorum.

"4 bin 360 noktada yangın havuzu var"

Vatandaşlardan dinlenmeleri için denetimli sahalardan faydalanmalarını isteyen Karacabey, şöyle dedi: