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    Alibeyköy'de, İETT otobüsüne maymunuyla bindi

    İETT otobüsüne maymunuyla binen kadın yolcu, bir başka yolcu tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 02.06.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 13:29
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    Alibeyköy'de, İETT otobüsüne maymunuyla bindi

    İstanbul'da Alibeyköy hattı üzerinde seyir eden bir otobüste, ilginç anlar yaşandı. Bir kadın yolcu otobüse maymun ile bindi.

    ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

    Sevimli maymun otobüsün tutacaklarına asılıp, camdan bakarken ilginç görüntüler ortaya çıktı.

    Maymun yolculuk boyunca oyun oynadı.

    Maymun, otobüsteki diğer yolcuların da ilgisini çekti.

    Bir kişi cep telefonu kamerası ile maymunu kaydetti.

    Alibeyköy'de, İETT otobüsüne maymunuyla bindi VİDEO


    Alibeyköy de, İETT otobüsüne maymunuyla bindi #1

    Alibeyköy de, İETT otobüsüne maymunuyla bindi #2

    Alibeyköy de, İETT otobüsüne maymunuyla bindi #3

    Alibeyköy de, İETT otobüsüne maymunuyla bindi #4

    Alibeyköy de, İETT otobüsüne maymunuyla bindi #5

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