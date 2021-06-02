İETT otobüsüne maymunuyla binen kadın yolcu, bir başka yolcu tarafından görüntülendi.

İstanbul'da Alibeyköy hattı üzerinde seyir eden bir otobüste, ilginç anlar yaşandı. Bir kadın yolcu otobüse maymun ile bindi.

ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Sevimli maymun otobüsün tutacaklarına asılıp, camdan bakarken ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Maymun yolculuk boyunca oyun oynadı.

Maymun, otobüsteki diğer yolcuların da ilgisini çekti.

Bir kişi cep telefonu kamerası ile maymunu kaydetti.

Alibeyköy'de, İETT otobüsüne maymunuyla bindi VİDEO







