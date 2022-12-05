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Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

Tramvay yolundan geçmeye çalışan İETT otobüsü kazaya neden oldu. Bu sırada yolunda ilerleyen tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu 4'ü ağır, 19 kişi yaralandı.