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    Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

    Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

    Tramvay yolundan geçmeye çalışan İETT otobüsü kazaya neden oldu. Bu sırada yolunda ilerleyen tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu 4'ü ağır, 19 kişi yaralandı.
    • 05.12.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:38
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    Alibeyköy'de korkunç bir kaza yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı.

    Kaza, İETT otobüsü, tramvay yolundan geçmeye çalışırken yaşandı.

    4'ü ağır 19 yaralı

    Kazaya bir sivil aracın da katıldığı belirtilirken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

    Yaşanan korkunç kazada 4'ü ağır, 19 kişi yaralandı.

    Seferler aksadı

    Bir diğer yandan, Metro İstanbul tarafından kaza sonrası seferler hakkında açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

    Kaza anı kamerada

    19 kişinin yaralandığı korkunç kazanın yaşandığı anlar, bir güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

    İşte kaza anı...

    Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı VİDEO

    Alibeyköy de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı #1

    Alibeyköy de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı #2

    Alibeyköy de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı #3

    Alibeyköy de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı #4

    Alibeyköy de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı #5

    Alibeyköy de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı #6

    Alibeyköy de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı #7

    Alibeyköy de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı #8

    Alibeyköy de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı #9

    Alibeyköy de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı #10


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