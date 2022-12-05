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- Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı
Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı
- 05.12.2022 - 09:30
- Güncelleme : 05.12.2022 - 10:38
Alibeyköy'de korkunç bir kaza yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı.
Kaza, İETT otobüsü, tramvay yolundan geçmeye çalışırken yaşandı.
4'ü ağır 19 yaralı
Kazaya bir sivil aracın da katıldığı belirtilirken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Yaşanan korkunç kazada 4'ü ağır, 19 kişi yaralandı.
Seferler aksadı
Bir diğer yandan, Metro İstanbul tarafından kaza sonrası seferler hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Kaza anı kamerada
19 kişinin yaralandığı korkunç kazanın yaşandığı anlar, bir güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.
İşte kaza anı...
Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı VİDEO