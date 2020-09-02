Bodrum'da araç kullandığı sırada bir yandan alkol alan ve o anları sosyal medyada paylaşan maganda, diğer kullanıcılar tarafından tepki topladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafikte ortaya çıkan görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü.

Instagram fenomeni bir şahıs, bir yandan araç kullanırken bir yandan da alkol aldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Sorumsuz sürücü, tepki çeken bu davranaşıyla hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını riske atarken, o anları ise Instagram hesabının hikaye bölümünde yayınladı.

Alkol kullanarak araba süren, Instagram fenomeni maganda

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