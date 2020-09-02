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    Alkol kullanarak araba süren, Instagram fenomeni maganda

    Bodrum'da araç kullandığı sırada bir yandan alkol alan ve o anları sosyal medyada paylaşan maganda, diğer kullanıcılar tarafından tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 09:59
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    Alkol kullanarak araba süren, Instagram fenomeni maganda

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafikte ortaya çıkan görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü.

    Instagram fenomeni bir şahıs, bir yandan araç kullanırken bir yandan da alkol aldı.

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

    Sorumsuz sürücü, tepki çeken bu davranaşıyla hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını riske atarken, o anları ise Instagram hesabının hikaye bölümünde yayınladı.

    Alkol kullanarak araba süren, Instagram fenomeni maganda

    Bu görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi. Siz de çektiğiniz görüntülerin Ensonhaber'de yayınlanmasını istiyorsanız, bize yazın! +90 533 378 20 00

    Alkol kullanarak araba süren, Instagram fenomeni maganda #1

    Alkol kullanarak araba süren, Instagram fenomeni maganda #2

    Alkol kullanarak araba süren, Instagram fenomeni maganda #3

    Alkol kullanarak araba süren, Instagram fenomeni maganda #4

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