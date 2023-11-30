Alkollü İBB sürücüsü ortalığı birbirine kattı: Mahalle sakinlerine saldırmaya çalıştı Arnavutköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt onarım aracının alkollü sürücüsü, bir araca çarparak kaçmaya çalıştı. Araç bir binanın duvarına çarparak dururken, kendisine tepki gösteren mahalle sakinlerine saldırmaya çalışan sürücü 180 promil alkollü çıktı.

İHA

İstanbul'da dün gece Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde Arnavutköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait yol bakım onarım aracı, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir araca çarptıktan sonra kaçmaya başladı.

Araç sürücüsü, İBB aracını takip etmeye başladı. Bu esnada yol bakım onarım aracı, bir gecekondunun duvarına çarptı.

Kaza sonrasında vatandaşların tepki gösterdiği sürücü, araçtan inerek vatandaşlara küfürler savurup saldırmaya çalıştı.

Evinin duvarına çarptığı adama ve mahalleliye saldırmaya çalıştı

“Yav bir tane bira içtim” diyerek kendini savunan sürücü, vatandaşlara ve evinin duvarına çarptığı adama saldırmaya çalıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Alkollü sürücü, polislere mahallelinin kendisine saldırdığını söyledi. Polis ekiplerinden de kaçmaya çalışan sürücü, yapılan testte 180 promil alkollü çıktı. Sürücü gözaltına alınarak emniyete götürülürken, araç otoparka çekildi.

Küfürler yağdırdı

Alkollü sürücü, çekici şoförünün aracını çekemediğini iddia ederek, alkollü şekilde araca binerek aracını kendi çekmek istedi.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği sürücü, polislere rağmen vatandaşlara küfürler edip saldırmaya devam etti. Yaşananlar anbean görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)