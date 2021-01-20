Alkollü sürücülerin ibretlik halleri

İstanbul ve Ankara'da alkollü sürücülerin, yaptıkları kaza sonrası konuşmaları dikkat çekti.

İstanbul'da Kartal Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı’nda alkollü olduğu öğrenilen Mustafa K. İsimli sürücü, 34 CYN 474 plakalı aracı ile Turgut Özal bulvarından Tuzla istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarparak yan yattı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2.28 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI, EHLİYETİNE EL KONULDU

Kazayı yara almadan atlatan Mustafa K. isimli sürücü önce alkolmetreye üflemek istemedi. Polisler tarafından ikna edildikten sonra alkolmetreye üfleyen sürücünün 2.28 promil alkollü olduğu öğrenildi. Alkollü araç kullanıldığı öğrenilen sürücüye 1339 TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay el konuldu.

"SİZ KİMSİNİZ, BEN SİZİ HİÇ GÖRMÜYORUM"

Mustafa K. isimli sürücü basın mensuplarının sorularını cevaplamak istemezken, "Siz kimsiniz, ben sizi hiç görmüyorum" dedi

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere alkollü sürücü karakola götürüldü.

Kartal'da kaza yapan alkollü sürücünin basına tepkisi: Siz kimsiniz, ben sizi hiç görmüyorum-Video

"ARABA KENDİ ÇALIŞTI, ORAYA GİTTİ VURDU"

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Akköprü mevkisinde bir akaryakıt istasyonunda sürücü Cavit E., 06 GM 423 plakalı otomobiline benzin aldı. Daha sonra alkolün de etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle benzin pompasına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri görünce zorluk çıkaran alkollü Cavit E., olayın nasıl olduğunu soran ekiplere, “Ben evime gidecektim. Kontağa bastım. Araba kendi çalıştı. Oraya gitti vurdu” dedi.

Ankara'da benzin pompasına çarpan alkollü sürücü: "Araba kendi çalıştı, oraya gitti vurdu”-Video

Bunun üzerine gözaltına alınarak karakola götürülen sürücünün burada yapılan alkol muayenesinde 169 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye emniyette yapılan işlemlerinin ardından 2 bin TL cezai işlem uygulanırken ehliyetine el konuldu. Otomobili de çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.