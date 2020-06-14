Alman iş adamının çarptığı motosikletli öldü

Etiler’de lüks aracıyla siteye giriş yapacağı sırada motosiklete çarpan sürücü, ifadesinin ardından serbest kalırken, hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, toprağa verildi.

Geçtiğimiz perşembe günü saat 19.05 sıralarında Alman uyruklu iş adamı Martin Wetjen, eşiyle birlikte misafirlik için İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Etiler semti Tepecik Yolu üzerindeki bir siteye doğru gitmek üzere 34 RP 2766 plakalı cipi ile yola koyuldu.

İş adamı Wetjen, sitenin girişine geldiği esnada iddiaya göre sinyal vermeden içeriye girmek istedi.

O esnada cadde üzerinde aynı istikamette İshak Kuşoğlu (17) ile birlikte süratli bir şekilde seyir halinde olan Muhammed Emir Kömürlü (17), 35 DC 8978 plakalı motosikletiyle cipin sağ tarafından geçmek istedi.

FECİ KAZA KAMERADA

Ancak motosikletli genç önüne kıran cipe çarparak havalandıktan sonra arkadaşıyla birlikte yere savruldu. Sitenin girişindeki kaldırıma ve betona çarpan gençler, ağır şekilde yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’un göbeğinde feci kaza kamerada İZLE

17 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ, ARKADAŞI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kazanın ardından güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Muhammed Emir Kömürlü’yü ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne, İshak Kuşoğlu’nu ise Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırarak, tedavi altına aldı.

Ameliyata alınan gençlerden Kömürlü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kuşoğlu’nun ise hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan, hayatını kaybeden Kömürlü, dün Sarıyer Kocatepe Doğanevler Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ALMAN İŞ ADAMI İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Bir gayrimenkul şirketinde finans direktörü olarak görev yaptığı öğrenilen Alman iş adamı Martin Wetjen ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan sürücü, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“BİLİNÇSİZ BİR ŞEKİLDE GİRMİŞ VE SİNYAL VERMEMİŞ”

Kazayla ilgili konuşan motosikletli kurye Metin Altun, “Motosikletli biraz hızlıymış ama sonuçta siteye giren kişinin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Çok bilinçsiz bir şekilde girmiş ve sinyal vermemiş. Sinyal verse bile dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü mesafe çok kısa, motorcu araba gibi değil. Bizde ABS yok, vurduğu zaman bu motorla 5-10 metre ileride duruyor. Hatalı büyük ihtimalle araç, çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tür olaylar çok yaşanıyor. Motosikletlileri çok fazla dikkate almıyorlar. Allah rahmet eylesin, o da bir can. Ailesi vardı.” dedi.