Alman vatandaşlarını 394 bin euro dolandıran 28 şüpheli, gözaltına alındı

Genellikle yaşlı Alman vatandaşlarını hedefe alıp kandıran şahıslar, 394 bin euro dolandırdı. Telefon dolandırıcılarına yönelik 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Telefon dolandırıcılarının hedefi, bu kez Alman vatandaşları oldu…

Başta yaşlı vatandaşlar olmak üzere birçok kişinin polise şikayette bulunması üzerine, Alman Polis Departmanı konuyla ilgili inceleme başlattı.

Vatandaşların Türkiye’den arandığının tespit edilmesinin üzerine Alman polisi, Türk emniyeti ile irtibata geçerek soruşturmayı devretti.

DHA’nın haberine göre; Alman polisinden gelen bilginin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

“Piyangodan para kazandınız”

Yapılan çalışmalarda, bir çetenin özellikle yaşlıları hedef alarak Almanya'da yaşayanları arayarak, “Piyangodan para kazandınız. Paranın hesabınıza yatması için vergisini ödemeniz lazım.” diyerek kendi hesaplarına para aktardıklarını belirledi.

Polis, aynı çete üyelerinin daha sonra bu kişileri tekrar arayarak bu sefer de kendilerini polis olarak tanıttıklarını, piyango kazanmadıklarını, birileri tarafından dolandırıldıklarını, paranın izini sürebilmek için de hesaplarındaki bütün parayı kendilerine göndermeleri gerektiğini söylediklerini tespit etti. Şüphelilerin, bu yöntemle Alman mağdurlardan 394 bin euro dolandırdığı belirlendi.

5 ilde eş zamanlı operasyon

Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul merkezli Rize, Tokat, Şanlıurfa ve İzmir'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, 23'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 1 şüpheli ise tutuklandı.