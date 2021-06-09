Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna koronavirüs aşısı yapıldı

Yönetmeliğine aykırı olarak koronavirüs aşısı uygulanan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, doktorun görevine son verildiği belirtildi.

Almanya'nın Böblingen şehrindeki aşı merkezinde bir doktor, aşı olacak babasına eşlik eden 9 yaşındaki çocuğa koronavirüs aşısı yaptı.

Yerel radyoya konuşan baba, aşı kabininde oturduklarında doktorun kızına iğneden korkup korkmadığını sorduğunu, ardından kızının kolunu dezenfekte ettiğini anlattı.

DOKTOR ÖZÜR DİLEDİ

Bunun şaka olduğunu sandığını söyleyen baba, ancak daha sonra doktorun içinde BioNTech aşısı olan şırıngayı çocuğunun koluna batırdığını aktardı.

Baba, doktorun hatasını kabul ettiğini ve hemen özür dilediğini kaydetti.

KOVULDU

Kızının aşı uygulandıktan sonra hastanede gözetim altına alındığını belirten baba, kızının durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Schwaben polisi ise doktor hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Aşı merkezini işleten şirketin avukatı ise doktorun çocuğun aşılanması gereken yüksek riskli bir hasta olduğunu varsaydığını, olayın ardından doktorun işine son verildiğini bildirdi.

12 YAŞ ÜSTÜ AŞILANIYOR

Almanya'da 7 Haziran'dan itibaren 12 yaş üstü çocukların koronavirüs aşısı yaptırabileceği açıklanmıştı.