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Almanya’da, birçok çocuğa ‘yanlışlıkla’ Moderna aşısı yapıldı

Almanya’da, birçok çocuğa ‘yanlışlıkla’ Moderna aşısı yapıldı

Olpe bölgesindeki bir aşı merkezinde çok sayıda çocuğa, BioNTech-Pfizer yerine 30 yaş altı için tavsiye edilmeyen Moderna aşısının ‘yanlışlıkla’ yapıldığı açıklandı.