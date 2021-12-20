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- Almanya’da, birçok çocuğa ‘yanlışlıkla’ Moderna aşısı yapıldı
Almanya’da, birçok çocuğa ‘yanlışlıkla’ Moderna aşısı yapıldı
- AA
- 20.12.2021 - 14:45
- Güncelleme : 20.12.2021 - 14:46
Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Olpe Bölge Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) tarafından, 5-11 yaş arası için izin verilen BioNTech-Pfizer yerine 30 yaş altı için tavsiye edilmeyen Moderna aşısının ‘yanlışlıkla’ uygulandığı bildirildi.
Durum fark edildiğinde hemen ilgili velilerin bilgilendirildiği belirtildi.
Velilere Moderna aşısının çocuklara da uygulanması konusunda Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) başvurunun yapıldığının söylendiği aktarılan açıklamada, Moderna aşısı uygulanan çocuklarda aşı merkezinden ayrılana kadar yan etki görülmediği kaydedildi.
KAÇ ÇOCUĞA AŞI UYGULANDIĞININ BİLİNMEDİĞİ BELİRTİLDİ
Açıklamada, velilerin talebiyle polise şikayette bulunulduğu, tam olarak kaç çocuğa aşı uygulandığının henüz bilinmediği belirtildi.
Ayrıca, olayın aydınlatılması için çalışmaların başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
KALP KASI İLTİHAPLANMA RİSKİ
STIKO, 9 Aralık’ta BioNTech-Pfizer'ın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının, risk grubunda olan 5-11 yaşındaki çocuklara uygulanmasını tavsiye etti.
Avrupa Birliği’nde (AB) 12 yaşın üzerindeki kişilere uygulanması için onay alan Moderna aşısı kalp kası iltihaplanma riski nedeniyle Almanya’da 30 yaşın altındakilere tavsiye edilmiyor.