Petrol
78.83
1.08%
Euro
19.663
0.14%
Dolar
18.6455
0.05%
Altın
1.071
0.45%
Borsa
5260
1.28%
Bitcoin
329.450
2.55%
BTXN Coin
4.95
-0.60%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Almanya'da çevreci grup üyelerinin evlerine baskın

    Almanya’da polisin, çevreci grup Letzte Generation üyelerinin evlerine baskın düzenlediği bildirildi.
    • 13.12.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 14:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'da çevreci grup üyelerinin evlerine baskın

    Almanya’da çevreci grup Letzte Generation (Son Kuşak) üyelerinin evlerine baskın düzelendi.

    "Son Kuşak" grubunun Twitter’dan yaptığı açıklamada, polisin "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla sabah saatlerinde bazı evlere baskın düzenlediği, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer benzeri elektronik cihazlara el konulduğu ifade edildi.

    Açıklamada, Alman hükümetinin iklim politikası bir kez daha eleştirildi.

    Letzte Generation (Son Kuşak) grubu

    AA'nın haberine göre; "Son Kuşak" adlı aktivist grup, son bir yıldır neredeyse her gün gösteri yapıyor.

    Aktivistler, kendilerini yollara yapıştırarak caddelerdeki trafiği engellemenin yanı sıra müzelerde, stadyumlarda, resmi dairelerde ve havaalanlarında eylemler düzenliyor.

    Ancak bu eylemler, toplum düzenini bozduğu gerekçesiyle hükümetin tepkisini çekiyor.

    Almanya da çevreci grup üyelerinin evlerine baskın #1


    İkinci el online otoda satışlar arttı
    Otomobil

    İkinci el online otoda satışlar arttı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sel mağduru Zülfiye Teyze ile görüştü
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sel mağduru Zülfiye Teyze ile görüştü

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir