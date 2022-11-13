Almanya’da emekli öğretmen büfeyi soymak isteyenleri silahla kovaladı

Emekli Almanca öğretmeni, işlettiği büfeyi soymaya kalkışan maskeli ve silahlı 3 kişiyi, silah çekerek kovaladı. O anlar kameraya yansıdı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Almanca öğretmenliği yapan Alparslan Metin (54), 2010 yılında emekli olarak Almanya’ya yerleşti.

Alparslan Metin ile eşi Selamir Metin (49), 2016 yılında Gelsenkirchen kentinde açtıkları büfeyi işletmeye başladı.

Soyguncular kaçtı

9 Kasım günü maskeli ve silahlı 3 kişi büfeye gelerek soygun girişiminde bulundu.

Alparslan Metin, silahını çekince 3 kişi kaçtı.

DHA’nın haberine göre Metin’in ihbarı üzerine polis soruşturma başlatırken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

“Mahalle gençlerinin şaka yaptıklarını zannettim”

Mahallenin gençlerinin şaka yaptığını sandığını söyleyen Alparslan Metin, “Gece saat 01.00 sıralarında 3 tane silahlı ve maskeli kişi kapıdan içeriye girdiler. Ben de kasada artık dükkanı kapatma aşamasındaydım. Önce mahalle gençlerinin şaka yaptıklarını zannettim ama kasaya doğru iyice yaklaştıklarında olayın ciddiyetinin farkına vardım. Dolayısıyla daha önceki yıllarda da aynı şekilde bir hadise yaşadığımız için silah bulunduruyordum. Ben de silahımı çektim, bunlara çok ciddi şekilde bağırarak silahımı çektim, silahımı çekmemle beraber bunlar kaçtılar, gittiler. Ondan sonra polis geldi. Polis araştırmasını devam ettiriyor.” dedi.

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“Kasada eşimin kafasına silah dayıyor”

Eşinin başından geçen olayı da anlatan Alparslan Metin, “Yaklaşık bir 5 sene önce de yine aynı hadise eşimin başına gelmişti. Genç bir çocuk gelip, kasada eşimin kafasına silah dayıyor. Kapıdan çıkarken eşim bir cesaret örneği gösterip kaçan hırsızın peşinden tekme tokat bayağı bir hırpalamış. Alnımızın teriyle ekmek yemeye çalışıyoruz ama ne hikmetse son birkaç yıldır böyle hadiseler yaşıyoruz. Alman polisine de güveniyoruz, ilk hırsızın yakalandığı gibi bu 3 teşebbüste bulunanın da kısa sürede yakalanacaklarını umuyoruz.” diye konuştu.