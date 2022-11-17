Almanya’da, Emir bebek eşcinsel aileden alınıp Türk aileye verildi

Aygül Küçükbıyık ve Mustafa Yolal’dan alınıp eşcinsel bir çifte verilen Emir bebek, Aile ve sosyal Hizmetler Ateşeliği’nin çalışmaları sonucu Türk bir koruyucu aileye verildi.

Almanya’da yaşayan Aygül Küçükbıyık ve Mustafa Yolal'ın bebekleri olan Emir, gelişim yetersizliği ve annesinin psikolojik rahatsızlığı neden gösterilerek ailesinden alındı.

Emir bebek, ilgili kuruluşlar tarafından eşcinsel bir çifte verilince anne Aygül Küçükbıyık, 27 Haziran 2022’de Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu’na başvuruda bulundu.

30 Mayıs 2022’de koruma altına alınan çocuğunun eşcinsel bir çiftte bulunmasına tepki gösteren annenin yardım çağrısı üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği devreye girdi.

Ateşe görevlileri devreye girdi

İHA’nın haberine göre; anneye bu süreçte gereken yasal destek, ateşe görevlileri tarafından sağlandı. Ayrıca Alman makamlarıyla da irtibat kuran görevliler, bebeğin bir Türk koruyucu aileye verilmesini talep etti.

3 aylık uğraş sonuç verdi, bebek Türk bir aileye verildi

Almanya’daki Türk koruyucu ailelerle ilgili sosyal hizmet kuruluşlarına ilişkin Alman makamlara bilgi veren ataşelik görevlileri, bebeğin Türk koruyucu aileye verilmesinde ısrarcı oldu.

Yaklaşık 3 ay süren girişimlerin ardından bebek, 30 Eylül 2022’de eşcinsel çiftten alındı. Emir bebek, Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliğinin koruyucu aileliğin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlediği toplantılarına da katılan bir Türk koruyucu aileye verildi.

Koruyucu aile uygulaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruyucu ailelik uygulamasının yaygınlaştırılması için yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye’de çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunun kısa veya uzun süreli üstlenilmesini içeren koruyucu ailelik sistemi uygulanıyor.

Bu süreç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın denetim ve gözetiminde yürütülüyor. Yurt dışında da özellikle Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde koruyucu ailelik uygulamasının yaygınlaşması amacıyla Bakanlığa bağlı ataşelikler, bilgilendirme toplantıları düzenliyor.