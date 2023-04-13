Almanya'da öldürülen Türk taksici memleketine defnedilecek Almanya’da boğazı kesilerek öldürülen Türk taksici Mustafa Akan'ın, Berlin'de cenaze namazı kılındı.

İHA

Almanya Devlet Demiryolları'nda çalışan ve ek iş olarak taksicilik yapan 2 çocuk babası Mustafa Akan, 6 Nisan’da taksi durağına 7 kilometre mesafede aracının yanında yaralı halde bulundu.

Hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Samsunlu Akan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından tespit edilen Akan'ın katil zanlısı, 2 gün sonra Schleswig-Holstein eyaletinde yakalanarak tutuklandı.

Zanlının ifadesine yönelik henüz bir açıklama yapılmazken cinayetin, yol parası nedeniyle çıkan bir tartışma sonucu işlendiği üzerinde duruluyor.

Belçika'da da cinayet işledi

Tunus asıllı 24 yaşındaki zanlının, Belçika'da da birlikte olduğu kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle arandığı ortaya çıktı. Belçika, ülkede işlediği cinayetten yargılamak üzere yakalanan şahsın iadesini talep etti.

Şahsın tutuklu bulunduğu Köln kenti başsavcılığı ise Belçika'dan gelen iade talebinin değerlendirilebilmesi için öncelikle Berlin savcılığının iddialarının açıklığa kavuşturulması gerektiği şeklinde bir açıklama yaptı.

Cenaze namazı kılındı

Taksici Mustafa Akan'ın cenaze namazı, Şehitlik Camii'nde kılındı.

Cenaze namazına, Akan'ın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Türk ve Alman taksici ile Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök katıldı.

Namazın ardından konuşan Akan'ın babası Şemsettin Akan, bunun sadece kendi oğlunun davası olmadığını, bütün taksicilerin davası olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda artık çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

"Çocuğumun ne günahı vardı?"

Berlin'deki taksicilerin korumasız olduğunu ifade eden baba Akan, şunları söyledi:

İngiltere'de, Fransa'da taksicilerin arkasında bir koruma sistemi var, kamera sistemleri var. Bütün taksici arkadaşlarımızın talebi üzerine taksilerde arka bölme kapatılıp, taksicilere kendilerini koruma imkanı verilmeli. İçeride kamera olsun ki binenin eşkali belli olsun. Benim çocuğumun ne günahı vardı? Benim canım yandı, bari diğer kardeşlerimizin canı yanmasın.“

Mustafa Akan'ın ailesi için, taksici arkadaşları ve taksi dernekleri yardım kampanyaları başlatarak bir miktar para topladı.

Türk taksicinin cenazesi, toprağa verilmek üzere Samsun Çarşamba ilçesine gönderildi.