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    Almanya'da Tesla aracını otomatik pilot moduna alan adam uyudu

    Tesla aracını otomatik pilot modunda kullanan sürücü, direksiyon başında uyuduğu fark edilmesinin üzerine karayolu trafiğini tehlikeye atma suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.
    • 30.12.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 13:12
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    Almanya'da Tesla aracını otomatik pilot moduna alan adam uyudu

    Yazılım hatalarıyla gündeme gelen Tesla ile ilgili yeni bir olay yaşandı.

    Almanya'nın Bamberg şehrinde bir sürücü, korku dolu anlar yaşattı.

    Oberfranken Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da trafik polisleri, A70 otobanında Bayreuth yönüne giden 45 yaşındaki Tesla sürücüsünü kontrol etmek istedi.

    Sürücü, trafik polislerinin korna dahil dur sinyallerine cevap vermedi.

    Sürücünün uyuduğu tespit edildi

    Polisler, Tesla sürücüsünün gözleri kapalı ve ellerini direksiyon simidinden çekmiş bir şekilde koltukta uzandığını tespit etti.

    Aracın, belli bir süre saatte 110 kilometre hızla öndeki polis arabasıyla aynı mesafeyi koruduğu dikkati çekti.

    Almanya da Tesla aracını otomatik pilot moduna alan adam uyudu #1

    15 dakika sonra cevap verdi

    Bu, sürücünün otomatik pilotu devreye alıp, uykuya daldığı şüphesini güçlendirdi. Yaklaşık 15 dakika sonra sürücü nihayet uyandı ve polislerin talimatlarını yerine getirdi.

    Sürücü uyuşturucu kullandı

    Kontroller sırasında söz konusu sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.

    Polisler, otomatik pilotun devre dışı kalmaması için araçta direksiyona takılan bir alet tespit etti.

    Ehliyetini el konuldu

    AA'nın haberine göre, ehliyetine el konulan Tesla sürücüsü, karayolu trafiğini tehlikeye atma suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

    Almanya da Tesla aracını otomatik pilot moduna alan adam uyudu #2


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