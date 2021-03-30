Oto galerideki 7 otomobil, kimliği belirsiz iki şüpheli tarafından ateşe verildi. Kundaklama anına ait görüntü ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Bruchköbel kentinde bulunan oto galeri kundaklandı.

Türk iş adamı Uğur Akbulut'a ait olduğu belirlenen oto galeride 25 Mart gecesi meydana gelen olayda 7 otomobil, kimliği belirsiz iki kişi tarafından ateşe verildi.

YANICI MADDE DÖKEREK ARAÇLARI ATEŞE VERDİ

Şüphelilerin kundaklama anları ise işletmenin güvenlik kamerasına takıldı.

Görüntülerde, kundakçının sıfır kilometre otomobilin üzerine yanıcı madde dökerek, ateşe verdiği görüldü.

Almanya'da Türk iş adamının oto galerisi kundaklandı VİDEO

SALDIRGANLARIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Hessen eyalet polisi, otomobilleri kundaklayan maskeli iki saldırganın kimliğine henüz ulaşılmadığını belirtti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

“İTFAİYE ÇOK HIZLI GELMESEYDİ YANGIN BÜYÜYEBİLİRDİ”

Kundaklama olayı Alman medyasında geniş yankı buldu.

Yerel medyaya açıklamalarda bulunan Galeri işletmecisi Türk iş adamı Uğur Akbulut, “Yedi ayrı otomobilimiz ateşe verildi. Kamera görüntülerinde salgınların maskeli olduğu görünüyor. Galerimizin yanında oturduğumuz evimiz de bulunuyor. Küçük bir de bebeğimiz var. Yangın sonrası itfaiye çok hızlı gelmeseydi, yangın büyüyebilirdi. Belki de evimize kadar sıçrayabilirdi." diye konuştu.

“TEKRAR DENEYEBİLİR DİYE KORKUYORUZ”

20 yıldır kentte galeri işletmeciliği yaptığını ifade eden Akbulut, "Bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadık. Yangın sonrası olay çözülemedi. Yapanlar yakalanmadığı için tekrarlanır diye gece uyuyamıyoruz. Kötü niyetli insanlar, yapmak istediğini başaramadıysa, tekrar deneyebilir diye korkuyoruz." dedi.

“10 BİN EURO ÖDÜL VERECEĞİM”

Kent sakinlerine olayı gerçekleştirenlerin kimliğinin tespit edilmesine yönelik yardım çağrısında bulunan Akbulut, "Bunu yapanların bulunabilmesi için, varsa görgü tanıkların yardımına ihtiyacımız var. Kundakçılarla ilgili bilgi verenlere 10 bin euro ödül vereceğim." şeklinde konuştu.