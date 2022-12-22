Almanya'da Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakıldı

Almanya'da vefat eden 71 yaşındaki Abdulkadir Sargın'ın cenazesi, bir Alman vatandaşınınkiyle karıştı. Sargın'ın cenazesinin yakıldığı öğrenildi.

Almanya'da, okuyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Almanya'da ölen Abdulkadir Sargın'ın cenazesinin, yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Abdulkadir Sargın'ın 14 Aralık'ta Hannover'de vefat ettiği, otopsi yapılan naaşın cenaze şirketine teslim edildiği belirtildi.

Bir Alman vatandaşının cenazesiyle karıştı

20 Aralık'ta cenaze hazırlıkları sırasında Sargın'ın cenazesinin, bir Alman vatandaşınınkiyle karıştığı belirlendi.

Ailenin temas kurduğu Adli Tıp Servisi, merhumun cenazesinin yakıldığı bilgisini verdi.

Aile hukuki süreç başlatacak

Bakanlık açıklamasında, olayın öğrenilmesinin hemen ardından merhumun yakınlarıyla temas kurulduğu belirtildi. "Konu tüm yönleriyle Bakanlığımızın yakın takibi altında kalmaya devam edecektir." denildi.

Abdulkadir Sargın'ın ailesinin hukuki süreç başlatacağı öğrenildi.