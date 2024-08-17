Almanya’dan Ordu’ya fındık hasadına gelmişti! Girdiği ırmakta boğuldu Almanya'dan fındık hasadı için ailesiyle Ordu'ya gelen 58 yaşındaki Orhan Yüksel, serinlemek için girdiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti.

DHA

Ordu'da acı ölüm..

Saat 15.00 sıralarında Altınordu ilçesi Alınca Mahallesi'nde meydana gelen olayda Almanya'da yaşayan ve geçen hafta Ordu'ya fındık hasadı için gelen Orhan Yüksel, serinlemek için Turnasuyu Irmağı’na girdi.

Bir süre sonra Yüksel’i ırmakta hareketsiz gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve cankurtaranlar sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından çıkarılan Yüksel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksel’in cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)