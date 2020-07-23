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    Almanya'dan tatile geldi: Kuşadası'nda bıçaklandı

    Tatil için ALmanya'dan Kuşadası'na gelen gurbetçi, tartıştığı kişi tarafından kalbinden bıçaklandı.
    • DHA
    • 23.07.2020 - 16:16
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    Almanya'dan tatile geldi: Kuşadası'nda bıçaklandı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatile giden gurbetçi, yolda yürüdüğü sırada karşıdan gelen kişi ile çarpışınca olay akılalmaz yerlere vardı.

    Saat 02.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Ülgen Sokak üzerinde ilerleyen gurbetçi Olcay Savandıra, sahile doğru yürüdüğü İsmet İnönü Bulvarı'nda M.C.T ile çarpıştı.

    CEBİNDEKİ BIÇAĞI KALBİNE SAPLADI

    İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce M.C.T., kavga sırasında cebinden çıkardığı bıçağı, Savandıra'nın kalbine sapladı. Yaralanan Olcay Savandıra, ihbar üzerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    GURBETÇİNİN DURUMU AĞIR

    Durumu ağır olan gurbetçi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kardiyoloji Bölümü'ne sevk edildi.

    Olay yerinden koşarak kaçan M.C.T. ise Türkmen Camii önünde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M.C.T.'nin polisteki sorgusu sürüyor.

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