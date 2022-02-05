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    Almanya'dan Türkiye'ye geldi pansiyonda ölü bulundu

    Evini tamir ettirmek için Denizli'de bir pansiyonda kalan adam, otel çalışanları tarafından ölü bulundu. Vücudunda yara izi saptanmayan şahsın ölüm nedeni için otopsi raporu bekleniyor.
    • İHA
    • 05.02.2022 - 15:19
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    Almanya'dan Türkiye'ye geldi pansiyonda ölü bulundu

    Almanya’dan Denizli’nin Bekilli ilçesindeki evini tamir ettirmek isteyen Şenol Bardakçıoğlu ilçeye gelerek pansiyona yerleşti.

    Burada evini yaptırmaya başlayan Bardakçıoğlu, pansiyonda kaldığı sırada çalışanlar tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri gurbetçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından gurbetçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

    Almanya dan Türkiye ye geldi pansiyonda ölü bulundu #1

    ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Öte yandan vücudunda herhangi kesik ve yara izine rastlanılmayan gurbetçinin kesin ölüm nedeninin ise yapılacak olan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.


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