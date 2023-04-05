Amasra faciasında yaralanan madenci yaşam savaşını kaybetti Amasra'da 42 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamada ağır yaralanan Ayhan Akgül, 5 ay 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA

Türkiye 14 Ekim 2022'de Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı faciasıyla sarsıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında patlama meydana geldi.

42 maden şehidi

42 işçinin hayatını kaybettiği patlamada 11 işçi de yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ayhan Akgül, tedavisi için İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

5 aylık yaşam savaşını kaybetti

5 ay 10 gündür hastanede tedavisi süren Ayhan Akgül, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

2012 yılından beri maden ocağında mekanizasyon işçisi olarak çalışan Akgül'ün, Amasra ilçesine bağlı Çanakçılar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.