Amasra'daki maden faciası davasında 4'üncü gün Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin 8'i tutuklu 23 sanığın yargılandığı dava, 4'üncü günde sürüyor.

DHA

Türkiye, TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçen yıl 14 Ekim'de, 43 işçinin hayatını kaybettiği, 10 işçinin de yaralandığı patlama ile sarsıldı.

Facia sonrası yürütülen soruşturma kapsamında; Amasra Müessese müdürü Cihat Özdemir, müdür yardımcısı Salih Atmaca, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural, başmühedis Volkan Soylu, emniyet mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Faciaya ilişkin savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Her madenci için 25 yıl caza talebi

116 müştekinin yer aldığı iddianamede, tutuklu Amasra Müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural hakkında, yaşamını yitiren her madenci için 'olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi.

Yöneticiler hakkında ayrıca 'olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 4'ü tutuklu, 19 kişi için de 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi.

Mühendisler savunma yapacak

Sanıkların yargılanmaları, 25 Nisan itibariyle görülen ilk duruşma ile başladı. Şimdiye kadar görülen 3 duruşmada; eski müessese müdürü Cihat Özdemir, eski işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, eski müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, İş güvenliği ve Eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman, savunmalarını yaptı.

Dün akşam saatlerinde ara verilen duruşma, bu sabah yeniden başladı. Duruşma için Bartın Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Duruşmanın 4'üncü gününde; birkaç kömür üretim noktasından sorumlu eski maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş'in savunma yapmaları bekleniyor.