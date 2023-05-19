Amasya'da 19 Mayıs programına giden minibüs alevlere teslim oldu

AA
Amasya'da korku dolu anlar yaşandı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için program düzenlendi.
İlkokul öğrencileri de programa katılmak üzere servis araçlarıyla yola çıktı.
Minibüsten dumanlar çıktı
Çevre köylerdeki 20 ilkokul öğrencisinin taşındığı, Burak Engin'in kullandığı 60 M 1550 plakalı minibüsün motorundan duman çıkmaya başladı.
Dumanı fark eden Engin, çocukları araçtan indirerek itfaiye haber verdi.
Alevler kontrol altına alındı
Çocuklar indikten sonra alev alan minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda minibüs tamamen yandı.
Minibüsten olay öncesi tahliye edilen çocuklar ise başka bir araçla programın yapıldığı Beldağ köyüne götürüldü.