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    Amasya’da, 2 gündür aranan kadının cesedi bulundu

    2 gündür haber alınamayan 83 yaşındaki Fadik Biçer, köye yakın bir tarlada ölü olarak bulundu.
    • 01.01.2023 - 17:09
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    Amasya’da, 2 gündür aranan kadının cesedi bulundu

    Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Karabük köyünde ikamet eden 83 yaşındaki Fadik Biçer’den yakınları 30 Aralık’tan bu yana haber alamayınca, jandarma ekiplerine haber verildi.

    Kadının son olarak köy çıkışında görüldüğü belirlendi.

    Aramalara köylüler de katıldı

    Başlatılan arama çalışmalarına, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra köy sakinleri de katıldı.

    Cansız bedeni tarlada bulundu

    AA’nın haberine göre; 2 gündür haber alamayan kadının cansız bedeni, köye yakın bir tarlada bulundu.

    Yakınları, gözyaşlarını tutamadı

    Kadının bölgeye gelen yakınları, gözyaşlarına engel olamadı.

    Biçer'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeni, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.


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