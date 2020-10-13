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    Amasya’da 2 katlı ev ve ahır yandı: 16 büyükbaş öldü

    Kimsenin olmadığı ev kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 07:19
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    Amasya’da 2 katlı ev ve ahır yandı: 16 büyükbaş öldü

    Yangın, akşam saatlerinde Amasya’nın Taşova ilçesi Damra köyündeki Ahmet Düzgün’e ait 2 katlı evde çıktı.

    Elektrik kontağından çıktığı kaynaklanan yangında alevler kısa sürede ev ve alt katındaki ahıra yayıldı.

    EV KÜLE DÖNDÜ, 16 BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU

    İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 1 saatte söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı ev kullanılmaz hale gelirken, ahırda 16 büyükbaş hayvan öldü.

    Ekiplerin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

    Amasya’da 2 katlı ev ve ahır yandı: 16 büyükbaş öldü #1

    Amasya’da 2 katlı ev ve ahır yandı: 16 büyükbaş öldü #2

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    Amasya’da 2 katlı ev ve ahır yandı: 16 büyükbaş öldü #6

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