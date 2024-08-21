Amasya’da 2 otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı

İHA
Öğlen saatlerinde Boraboy Kavşağı Kaleçevriği mevkiinde meydana gelen kazada, Tokat’ın Erbaa ilçesi istikametinden Amasya’ya doğru seyir halinde olan Yakup Koçak idaresindeki otomobil ile Mehmet Çağman idaresindeki otomobil çarpıştı.
Araç sürücüsü Mehmet Çağman (41), Hümeyra Çağman (25) ve 4 yaşındaki Hüseyin Yağız Çağman yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen polis ve jandarma yolda güvenlik önlemini sağlarken yaralılar acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle D-100 karayolunda aksayan trafik tek şeritten verildi. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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