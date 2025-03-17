Amasya’da 28 yaşındaki genç, evinin önünde öldürüldü

İHA

Amasya'nın Kirazlıdere Mahallesi'nde, Recep Tayyip Gedizli (28) ile M.E. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.E., yanında taşıdığı bıçakla Gedizli'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

GENÇ KATİL ZANLISI YAKALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli M.E.’yi bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gedizli’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.