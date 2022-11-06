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    Amasya'da 50 ton saman alevlere teslim oldu

    Suluova ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 tonluk saman alevlere teslim oldu.
    • 06.11.2022 - 14:00
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    Amasya'da 50 ton saman alevlere teslim oldu

    Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Kurnaz köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Erhan Göv’e ait samanlıkta yangın çıktı.

    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

    1 saatte kontrol altına alındı

    Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu ev ve ahıra sıçramadan kontrol altına alındı.

    50 ton saman balyası yandı

    Ekipler uzun süre soğutma işlemi yaptı. Yangından can kaybı yaşanmazken, yaklaşık 50 ton saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.

    100 bin TL'lik hasar oluştu

    Yaklaşık 100 bin TL’lik maddi zarar oluştuğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Amasya da 50 ton saman alevlere teslim oldu #1

    Amasya da 50 ton saman alevlere teslim oldu #2

    Amasya da 50 ton saman alevlere teslim oldu #3


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