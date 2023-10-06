Amasya'da 6 kişinin öldüğü kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı Merzifon ilçesinde devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı.

AA

Geçtiğimiz hafta sonu Amasya'da feci bir kaza yaşanmıştı.

İzmir’den Tokat’ın Erbaa ilçesine giden 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanındaki kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

6 kişi öldü

Yapılan ilk müdahalenin ardından kazada 6 vatandaşın hayatını kaybettiği belirlenirken 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alındı

Merzifon-Çorum kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde devrilen otobüsün şoförü Kemal Öz, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Şoför tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "Birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)