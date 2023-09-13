Amasya'da 70 yaşında evlenmek isteyen adamı dolandıran 2 kişi yakalandı 70 yaşında yalnız yaşayan adamı evlilik vaadiyle 70 bin TL dolandırdıkları öne sürülen taksi şoförü ve kadın, gözaltına alındı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.

DHA

Vatandaşları farklı vaatlerle dolandıran çeteler her geçen gün artıyor.

Ekipler vatandaşları ağlarına düşüren çeteye yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kez dolandırıcıların hedefinde evlenmek isteyen bir adam vardı.

Amasya'da yalnız yaşayan 70 yaşındaki M.B., 28 Ağustos’ta kent merkezindeki evine gitmek için taksiye bindi.

Evlilik vaadi verdi

Taksi şoförü 46 yaşındaki İ.K., M.B.’ye, evlenmesi için kendisini bir kadınla tanıştırabileceğini söyledi.

Bunu kabul etmesinin ardından taksi şoförü, M.B.’yi 48 yaşındaki T.G. isimli kadınla tanıştırdı.

70 bin lira kredi çekti

T.G., 4 Eylül günü birkaç kez görüştüğü M.B.’den, borçları olduğunu söyleyerek para istedi.

M.B. de bankadan 70 bin lira kredi çekip, kadına verdi. T.G., parayı aldıktan sonra ortadan kayboldu.

Taksi şoförü ve kadına ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan M.B., polise giderek şikayetçi oldu.

2 şüpheli serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekiplerinin çalışmasıyla taksi şoförü İ.K. ve T.G., dün yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, mahkemede zararı karşılayacaklarını beyan etmeleri üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)