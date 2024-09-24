Amasya'da alkollü sürücünün otomobili merdivende asılı kaldı Amasya'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, trafiğe kapalı alana girerek merdivende asılı kaldı.

İHA

Amasya'nın Taşova ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı 66 NC 059 plakalı otomobil, trafiğe kapalı alana girerek merdivende asılı kaldı.

Tepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, Ali Efendioğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan henüz ismi belli olmayan sürücünün kullandığı 66 NC 059 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'ne döndü.

MERDİVENDE ASILI KALDI

İçerisinde sürücüyle beraber 3 arkadaşının bulunduğu otomobil, bir anda caddenin araç trafiğine bittiği yerde eğimli tarafta kalan yaya alanına girerek merdivenlerde asılı kaldı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin sürücü üzerinde yaptığı teste 0.70 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)