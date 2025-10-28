Amasya'da ani fren yapan motosikletin sürücüsü yaralandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amasya’nın Merzifon ilçesi Taştan Sönmez Caddesi Öğretmen Evi Kavşağı’nda meydana gelen kazada, bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

ANİ FREN KAZAYA NEDEN OLDU

Kürşad A., ara sokaktan çıkıp kavşakta dönüş yapmak isteyen Cemalettin C. yönetimindeki 05 ADM 547 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için 05 AEK 080 plakalı motosikletiyle ani fren yaptı. Bu sırada motosiklet devrildi ve Kürşad A. sürüklendi.

YARALI SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kürşad A., Merzifon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin güvenlik kameraları kayıtları incelenmeye başlandı.