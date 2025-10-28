Abone ol: Google News

Amasya'da ani fren yapan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kürşad A., ara sokaktan kavşağa giren hafif ticari araca çarpmamak için ani fren yaptığı motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 12:25
Amasya'da ani fren yapan motosikletin sürücüsü yaralandı
  • Amasya Merzifon'da Kürşad A.'nın kullandığı motosiklet, ani fren yaparak devrildi ve sürücü yaralandı.
  • Kürşad A., hafif ticari araca çarpmamak için fren yapmıştı.
  • Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi; kazayla ilgili kamera kayıtları inceleniyor.

Amasya’nın Merzifon ilçesi Taştan Sönmez Caddesi Öğretmen Evi Kavşağı’nda meydana gelen kazada, bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

ANİ FREN KAZAYA NEDEN OLDU

Kürşad A., ara sokaktan çıkıp kavşakta dönüş yapmak isteyen Cemalettin C. yönetimindeki 05 ADM 547 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için 05 AEK 080 plakalı motosikletiyle ani fren yaptı. Bu sırada motosiklet devrildi ve Kürşad A. sürüklendi.

YARALI SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kürşad A., Merzifon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin güvenlik kameraları kayıtları incelenmeye başlandı.

3. Sayfa Haberleri