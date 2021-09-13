Amasya'da bir vatandaş, karşı apartmandaki yangına hortumla müdahale etti

Amasya'da bir vatandaş, karşı apartmandaki yangına hortumla müdahale etti

Bir apartman dairesinde çıkan yangın, çatıyı sardı. Yangına ilk müdahaleyi karşı apartmanda yaşayan komşu yaptı.

Amasya’ya bağlı Hacı İlyas Mahallesi Yörgüçpaşa Sokaktaki 5 katlı apartmanın en üstündeki dairede yangın çıktı.



Çatıyı saran yangına ilk müdahaleyi karşı apartmanda yaşayan komşu yaptı. Yükselen alevleri gören Abdullah Demirel, balkondan bahçe hortumuyla tazyikli suyu yanan binaya doğru tutarak etrafa yayılan kıvılcımları söndürmeye çalıştı.



BAHÇE HORTUMUYLA MÜDAHALE ETTİLER

Kısa sürede çatıyı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. O sırada karşı apartmanda yaşayan kaynak ustası Abdullah Demirel de bahçe hortumunu musluğa takıp tazyikli suyu yanan binaya tuttu.

Amasya'da bir vatandaş, karşı apartmandaki yangına hortumla müdahale etti VİDEO









"BİR ANDA ALEVLER YÜKSELDİ"

Yaşadıklarını anlatan 32 yaşındaki Demirel, “Patlama sesi oldu. Bir anda alevler yükseldi. Hortumu uzatıp alevlerin karşı tarafa sıçramamasına gayret ettim. Balkondan elimden geldiğince alevleri, kıvılcımları söndürmeye çalıştım” diye konuştu.

Yakınlarını binadan tahliye edip bir süre daha alevlerin sıçramasını önlemeye çalışan Demirel, dumandan etkilenmesi üzerine polislerin kendisini binadan indirdiğini söyledi.





VATANDAŞLARA AMBULANSTA MÜDAHALE EDİLDİ

Dumandan etkilenen vatandaşlara 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.



İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



