Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir şahıs, kitap okumak için girdiği camiden fitre zarflarını çaldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Sümbül Hatun Camii'ne son bir hafta içerisinde iki defa giren hırsız, imam odasındaki vatandaşların Ramazan ayı dolayısıyla fitrelerini koydukları para zarfları içerisinde bulunan 850 TL parayı çaldı.

Yaşanan hırsızlık üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda şahsın kimliğini tespit etti. Birçok değişik hırsızlık olayından kaydı bulunan H.U., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

H.U., emniyetteki işlemlerinin ardından, Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Hırsızlık suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.U., tutuklanarak Amasya cezaevine gönderildi.

Amasya'da cami hırsızı yakalandı ViDEO