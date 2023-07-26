Amasya'da cenazeye giderken kaza yaptılar: 1 ölü 5 yaralı Suluova ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İHA

Amasya'nın Suluova İlçesi eski Havza yolu mevkiinde Muhsin Yıldız yönetimindeki 55 H 0526 plakalı araç, Cüneyt Gözde idaresindeki 34 GUC 742 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Olay yerinde ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Suluova Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bir kişi hayatını kaybetti

Meydana gelen kazada yaralılardan 75 yaşındaki Hatice Kara hayatını kaybederken diğer yaralılar Hediye Kara, Saliha Kara, Muhsin Yıldız, Cüneyt Gözde ve Fatma Gözde bölgeye sevk edilen ambulanslarla Suluova ve Havza Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alındı.

Cenazeye gittikleri öğrenildi

Cüneyt Gözde idaresindeki aracın İstanbul'dan Bafra istikametine cenaze için gittikleri öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.