İnci Dağ ile hayatını birleştiren Yasin Kermen, kına gecesinde arkadaşları tarafından yumurtalı ve unlu saldırıya uğradı. Damada yapılan düğün işkencesi, kameraya yansıdı.

Amasya’da düğün öncesi düzenlenen kına gecesi, damat Yasin Kermen (33) ve arkadaşlarının yumurtalı, unlu ve sirkeli eğlencesine sahne oldu.

Kermen’in arkadaşları dualar ettikten sonra önce kına yaktı, ardından damada saldırdı.

Yumurtalar teker teker Kermen’in kafasında ve omzunda kırıldı.

YUMURTA VE UNA BULANDI

Kermen'in başından aşağıya unlar boşaltıldı. Ayrıca sirke, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı da damat Kermen’in üzerine döküldü.

Adeta düğün işkencesi olan bu saldırı ile Kermen, baştan aşağı yumurta ve una bulandı. Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Amasya’da damada yumurtalı, unlu, yağlı ve sirkeli düğün işkencesi VİDEO

“BULAŞIK DETERJANI İLE 3 KERE YIKANMAK ZORUNDA KALDIM”

Yasin Kermen, arkadaş grubunda bulunanlarının hepsinin düğününde benzer durumların yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz 15-20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde son kalan bekar bendim. Hepsinin birikimi bana patlamış oldu. Yumurta sağanağıyla başlayan saldırı daha sonra un ve sirkeyle devam etti. Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım. Sirke, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının kokusu zor çıkıyor.”





AĞAÇ TOHUMLARI DAĞITTILAR

İnci Dağ ile hayatını birleştiren Kermen, düğüne katılan arkadaşları ve misafirlerinden yanan ormanların yeniden yeşertilmesine dikkat çekmek amacıyla davetiyeyle ağaç tohumları dağıttı.

Kermen, davetlilerden dağıtılan ağaç tohumlarını toprakla buluşturmalarını istedi.