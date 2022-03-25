Amasya'da dur ihtarına durmayan araçta 33 bin 614 sentetik hap bulundu

Amasya'da dur ihtarına durmayan araçta 33 bin 614 sentetik hap bulundu

Uyuşturucu ticaretini önleme kapsamında dur ihtarı verilen araç kovalamaca sonucu durduruldu. Yakalanan araçta 33 bin 614 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Amasya'da Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Merzifon-Ankara karayolunda bir otomobili durdurmaya çalıştı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

"Dur" ihtarına uymayan ve içinde 4 kişi bulunan otomobili takibe alan polis ekipleri, yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından durdurmayı başardı.

OTOMOBİLDE 33 BİN 614 SENTETİK ECZA HAPI BULUNDU

Araçtan inerek kaçmaya çalışan E.D, A.Ç, M.R. ve E.Ç. yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 33 bin 614 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.