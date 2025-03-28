AA & Ensonhaber
Amasya'dan Suluova istikametine seyir halindeyken Boğazköy mevkiinde kontrolden çıkan S.A. idaresindeki otomobil, bir bahçenin duvarına çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
5 YARALI
Kazada otomobilin sürücüsü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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