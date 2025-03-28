AA & Ensonhaber

Amasya'dan Suluova istikametine seyir halindeyken Boğazköy mevkiinde kontrolden çıkan S.A. idaresindeki otomobil, bir bahçenin duvarına çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

5 YARALI

Kazada otomobilin sürücüsü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ensonhaber icon
Göktürk Sönmez
Editor