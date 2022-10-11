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    Amasya'da elektrikli ısıtıcı can aldı: Dumanlar şehri sardı

    Gökmedrese Mahallesi'nde elektrikli ısıtıcı devrilerek 57 yaşındaki Cahit Kol'un ölümüne neden oldu. Evden çıkan dumanlar, geniş bir alana yayıldı.
    • 11.10.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 11:15
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    Amasya'da elektrikli ısıtıcı can aldı: Dumanlar şehri sardı

    Amasya'nın Gökmedrese Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Cahit Kol'un ısınma isteği, sonunu getirdi.

    İki katlı evinde tek başına yaşayan Cahit Kol'un sabah saatlerinde yaktığı elektrikli ısıtıcı, devrilerek eşyaları tutuşturdu.

    Evden yükselen dumanları fark eden komşular, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Evinde ölü bulundu

    Alevleri söndüren ekiplerin evde yaptığı kontrolde Kol’un cansız bedeni, devrilen dolabın altında bulundu.

    Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da olay yerine gelerek söndürme çalışmasını takip etti. Cenaze, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

    Amasya da elektrikli ısıtıcı can aldı: Dumanlar şehri sardı #1

    "Kasım ayında emekli olacaktı"

    Yaptığı serbest meslek ve yakınlarının desteğiyle geçimini sağlayan Kol’un arkadaşı Mustafa Menç, “Ağaçları korurdu. Hayvanseverdi. Kedilere çok bakardı. Hatta kendi yemez, onlara yedirirdi. Kasım ayında da emekli olacaktı.” diye konuştu.

    Amasya da elektrikli ısıtıcı can aldı: Dumanlar şehri sardı #2

    Amasya da elektrikli ısıtıcı can aldı: Dumanlar şehri sardı #3

    Amasya da elektrikli ısıtıcı can aldı: Dumanlar şehri sardı #4

    Amasya da elektrikli ısıtıcı can aldı: Dumanlar şehri sardı #5


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