Amasya'da eşi tarafından öldürülen koca defnedildi Eşi Ayşe Yalçın tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Murat Yalçın, memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

DHA

Tokat’ın Erbaa ilçesinde oturan Ayşe Yalçın, yaklaşık bir hafta önce eşi ile tartışınca 3 çocuğunu yanına alıp, dayısının evinin bulunduğu Amasya’nın Taşova ilçesine geldi.

Murat Yalçın da eşiyle konuşmak için 60 AEJ 671 plakalı motosikletle Ayşe Yalçın’ın yaşadığı apartmana gitti.

3’üncü kattaki eve çıkan Murat Yalçın, çocukları Erbaa'ya götürmek istediğini söyleyince, eşiyle aralarında tartışma çıktı.

Eşini göğsünden vurarak öldürdü

Tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alan Ayşe Yalçın, Murat Yalçın’ı göğsünden tüfekle vurup öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murat Yalçın’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Taşova Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

Ayşe Yalçın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Murat Yalçın toprağa verilmek üzere Tokat’ın Erbaa ilçesine getirildi.

Yalçın, ilçe merkezindeki evinin önünde helallik alındıktan sonra öğle namazı sonrası Bağpınar köyünde toprağa verildi.

Ayşe Yalçın’ın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.